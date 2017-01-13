Татьяна Ларина из «Битвы экстрасенсов» участвует в поисках пропавшего Егора Антонова из Коммунара

Татьяна Ларина из «Битвы экстрасенсов» присоединилась к поискам пропавшего мальчика в Коммунаре, что в Ленобласти. Накануне об этом рассказал один из добровольцев, принимающий участие в поисковой операции, в социальной сети.

Поиски Егора Антонова продолжаются седьмые сутки. Мальчик пропал на Рождество, седьмого января. После того, как ребенок вышел на прогулку с собакой, домой он уже не вернулся. Согласно одной из версий, мальчика последний раз видели возле местной реки. Поиски сосредоточились именно в этом районе.

К текущему часу водолазы МЧС обследовали около 500 метров речного дна, однако никаких следов ребенка не обнаружили. Накануне к поискам присоединились военные со специальным оборудованием и даже экстрасенсы.

Ранее местная экстрасенс Элла завела спасателей в курятник на местном заброшенном складе, но там мальчика не было. Теперь к операции присоединились Татьяна Ларина, известная по своему участию в «Битве экстрасенсов». Ясновидящая, как сообщает один из волонтеров, рассказала следователям, что мальчика нету в живых.

Участники поисковой операции все еще надеются на успешное завершение поисков, однако с каждым днем шансы уменьшаются. Полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Не исключено, что Егора похитили и вывезли за пределы Коммунара, поскольку тщательная операция в городе до сих пор не принесла результатов.