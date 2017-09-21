ТЦ Москва: Федерация мигрантов рассказала о стычке гастарбайтеров и охранников торгового центра

Федерация мигрантов дала свои комментарии насчет инцидента, который произошел вчера, 20 сентября, у ТЦ «Москва» на Тихорецком бульваре. 50 мигрантов, решивших затеять драку, пришли заступиться за своего избитого товарища, гастарбайтера из Средней Азии. По словам Каромата Шарипова, главы Федерации мигрантов, охранники «Москвы» побили таджика, который занимался перевозкой вещей в тележках. Мужчину били на свалке у ТЦ до потери сознания.

Федерация мигрантов за трудовые и социальные права объясняет поведение 50-и трудовых мигрантов, которые вчера пришли к торговому центру «Москва» в столице, чтобы устроить массовую драку. Охранники вышеупомянутого торгового центра до потери сознания избили таджика-гастарбайтера, развозившего товары в тележках по всему ТЦ. Избитого нашли на свалке таксисты и вызвали для него «скорую помощь». Больницу №68 осадили друзья и сторонники побитого грузчика: они всем рассказывали, что сотрудники ЧОП побили их товарища до реанимации. МВД Москвы называет драку возле ТЦ «бытовым конфликтом» и пишет, что потасовка была вовремя пресечена органами правопорядка.

По последним данным, таджик, избитый охранниками ТЦ, попытался самовольно покинуть больницу, но его заперли в реанимации. У дверей медицинского учреждения дежурит полиция, она просит сторонников пострадавшего гастарбайтера разойтись. У потерпевшего не было обнаружено видимых побоев, но зафиксировали сотрясение мозга. Некоторые заступники таджика, решившие устроить драку в ТЦ, находятся сейчас в полиции.