Телефон второклассницы Яны Перчаткиной обнаружили в Белорецке

Мобильный телефон белорецкой второклассницы Яны Перчаткиной был найден в одном из дворов города, а саму девочку не обнаружили. Мать девочки не была рада находке: она знает, что за неделю до исчезновения у ее ребенка украли телефон.

Смартфон Яны, мать сразу узнала: семья порадовала девочку новым добротным телефоном с сенсорным экраном. Неудивительно, что на гаджет позарилась одноклассница и попросту стянула его у Яны. Потом юной воровке стало страшно, особенно когда ее подружка бесследно пропала. Она призналась маме Яны, что зачем-то украла телефон и выбросила в своем дворе. Запоздалое признание ничего не дает ни следствию, ни поисковому отряду добровольцев, ни кинологам.

Второклассница Яна Перчаткина пропала почти месяц назад, 3 мая. Она с утра ушла в школу и не вернулась. Девочку по-прежнему неустанно ищут, но поисковики на данном этапе прочесывают местность только по необходимости. Это не значит, что у ребенка отняли шанс быть найденным и спасенным — волонтеры из соседних областей 13 мая отправились домой.

Несчастной семье Перчаткиных пока не могут помочь ни полиция, ни волонтеры, а экстрасенс просто взяла у родных последнее и указала неверное местонахождение. Родной отец Яны не хочет иметь к ней какое бы то ни было отношение, потому полиция быстро оставила Алексея Воробьева в покое. В его соцсетях даже речи не идет о том, что у него пропала родная дочь. Второклассницу будут искать до любого конечного результата.