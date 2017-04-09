Теракт в Египте: в результате серии взрывов в двух городах погибли десятки человек

Теракт в Египте с несколькими взрывами произошел сегодня днем, 9 апреля. Несколько хлопков прогремели в Вербное воскресенье в церквях в городах Танта и Александрия. Египетские власти признали случившееся терактом.

Первый взрыв произошел девятого апреля в городе Танта, — сообщают РИА Новости. Происшествие случилось, когда в одном из христианских храмов продолжалась служба. В результате террористической атаки погибли, по разным данным, от 22 до 30 человек. Однако эти цифры могут быть не окончательными. Власти города и египетские власти сообщают о большом количестве пострадавших. Аналогичные сведения предоставляют местные средства массовой информации. По последним данным, в церкви в Танте пострадали, по меньшей мере, пятьдесят человек. Некоторые источники называют цифру 70.

По предварительным данным, взрыв в церкви устроил террорист смертник. Он зашел в здание церкви, приблизился к рядам присутствующих и привел в действие взрывное устройство. Также некоторые источники сообщают, что в здании была заложена бомба. Детальные подробности происшествия уточняются.

Второй взрыв прогремел на севере Египта, в городе Александрия, в местной церкви. Теракт устроил террорист смертник. По предварительной информации, в результате взрыва погиб один человек – полицейский, который задержал террориста, прежде чем он смог приблизиться к толпе людей. Также сообщается о трех пострадавших полицейских и еще трех пострадавших из числа гражданских.