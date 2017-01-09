Теракт в Иерусалиме: солдат ЦААЛа раздавили на машине во время экскурсии в Арон-а-Нациве

Четверо солдат ЦААЛа раздавили на машине во время экскурсии в районе Арон-а-Нацив (Иерусалим). Как сообщает газета «Подробности», схема, которую провернули на этот раз террористы, очень напоминает Ниццу и Берлин. Фура сначала делает вид, что едет по своим делам, а потом резко набирает скорость и въезжает в толпу. В квартале Арон-а-Нициве если прогулочная зона и смотровая площадка, на которой и произошла трагедия. Грузовик крутился на месте, стараясь задеть побольше людей.

«Комсомольская правда» пишет: россиян среди пострадавших нет, их не могло быть – действия злоумышленников были направлены против Израильской армии, которая на протяжении всего времени существования государства борется с арабским героизмом. На данный момент четверо солдат ЦААЛа, трое парней и одна девушка, погибли, еще 15 доставлены в больницу с повреждениями различной тяжести. Один из солдат знал, что в таких случаях делать и не допустил большего количества жертв. Он выстрелил в кабину, обезвредив араба из Восточного Иерусалима. Израиль давно хочет перестать выдавать арабам из Джабаль Мукабра израильское гражданство, пока те не присягнут на верность государству Израиль. Террорист был «любителем», а не членом преступной группы.

Новостной ресурс «Новости Израиля» называет имена четырех погибших в теракте: Яэль Якутиэль, Шир Хаджадж, Эрез Орбах, Шира Цур. Все ребята были или офицерами, или слушателями офицерских курсов. Подобного рода «воспитательные экскурсии» есть в обучающей программе офицерского состава Израиля. Ребят должны были свозить в Хеврон, но в последнюю минуту Хеврон заменили Иерусалимом. На видео теракта видно, что ребята разбегаются по сторонам от машины, но не потому что струсили, а потому что это единственный способ уцелеть.