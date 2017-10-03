Теракт в Лас-Вегасе: число погибших увеличилось до 59 человек

Вчера, второго октября, неизвестный устроил теракт в Лас-Вегасе, открыв огонь из автоматического оружия по людям, которые веселились на фестивале кантри-музыки. В результате этого нападения скончались 59 человек и несколько сотен пострадали.

Второго октября 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь из высотной гостиницы по людям, собравшимся на кантри-фестиваль. В общей сложности ему удалось лишить жизни 59 человек и ранить более пятисот человек, 13 из которых находятся в очень тяжёлом состоянии. После того как спецназ ворвался в номер, откуда велась стрельба, то они обнаружили мужчину мертвым, так как тот покончил с собой после содеянного. Как позже сообщили полицейские, стрелок проживал в сотне километров от места происшествия в небольшом городке. Полицейские также проверили его на причастность к другим преступлениям, но ничего не обнаружили в федеральной системе данных. Мужчина ранее никогда не контактировал с полицией, если не учитывать штрафы за нарушения правил дорожного движения. Сейчас полицейские пытаются выяснить мотивы, заставившие мужчину совершить это массовое убийство.

Очевидцы преступления рассказали журналистам, что когда только стрельба началась, все люди попадали на землю, пытаясь укрыться от пуль. Одна женщина рассказала, что была на этом фестивале вместе с мужем, и когда нападавший открыл огонь, пуля попала в другого мужчину, стоявшего рядом с ними. Затем они с мужем попытались добраться до своей машины, под ней прятались несколько человек, один из которых был ранен. Они с мужем забрали с собой шесть человек и отвезли в госпиталь.