Теракт в Лондоне произошел в годовщину нападений в Брюсселе, пострадали десятки человек

В Лондоне произошел террористический акт, осуществленный в годовщину брюссельских терактов. В результате происшествия пострадавшими являются десятки мирных жителей.

В столице Великобритании произошло два теракта. Необходимо отметить, что в этот день была годовщина нападения в Брюсселе, где скончалось 32 человека. По предварительным данных правоохранительных органов, нападал один человек. Очевидцы происшествия утверждают, что у взрослого мужчины была восточная внешность. Так, злоумышленник на транспортном средстве произвел наезд на людей, это произошло на Вестминстерском мосту, а после пытался попасть в британский парламент. Для этого он около дворца напал на правоохранительные органы. Здесь мужчина нанес удары одному из сотрудников полиции, а после предпринял попытку бежать к парламенту, где был застрелен.

«Все наблюдал своими глазами, мужчина с крепким телосложением, одетый в темную одежду, зашел во двор, его пытались остановить два сотрудника правоохранительных органов. Один из них упал, нападающий стал махать ножом, а после побежал ко входу, но его окрикнули мужчины в штатском, имеющие пистолеты. Он не отреагировал, и они выстрелили в него», — рассказал очевидец случившегося.

Стоит уточнить, что на мосту скончалась женщина, которую сбил террорист.