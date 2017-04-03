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Сейчас российское следствие пытается понять, чей «след» имеет теракт в подземке Санкт-Петербурга. Под подозрение попали украинские радикалы, бандформирование ИГ, запрещенное в РФ, кавказские мусульмане-фанатики.

Теракт в метро СПБ: подозреваются ИГ, Кавказ и Украина
Фото: AFP

Бомба на Площади Восстания, которая не взорвалась, сомнение не оставляет: это теракт. И его необходимо только официально объявить таковым и открыть уголовное дело. Трудно сказать – орудовал фанатик-одиночка, который не собирался умирать, или он исполнитель какой-то организации. Пока никто не объявил инцидент своим деянием, версий несколько. Россия и для ИГИЛа – «кость в горле», особенно за Сирию, для Киева тоже – «враг номер один». На Кавказе до сих пор орудуют разрозненные банды, которые могут подорвать подземку «по старой памяти». По ходу следствия могут всплыть группы радикалов, которые возьмут теракт на себя, не будучи исполнителями: России много кто угрожал.

Теракт в метро СПБ: подозреваются ИГ, Кавказ и Украина
Фото: / www.russianlook.com

Питерцы в ужасе, они испуганны, шокированы: много лет не было подобного. Даже те, кто собирался в эти дни сходить на концерт или подобное мероприятие, теперь уж точно не пойдут. Но рок-исполнитель Андрей Макаревич уверен: питерцам это песни сейчас необходимы. Он не намерен отменять свой концерт в Питере, запланированный на сегодня. Вопрос – кто придет на этот концерт, и как много купивших билеты сдадут их в кассу. Певец заявил прессе, что поклонники «не должны страдать», но многие могут принять другое решение. Правда, его программа «Yiddish Jazz» сама по себе не развлекательная, будет много серьезной глубокой лирики, потому менять репертуар исполнителю не придется.

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