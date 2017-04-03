Теракт в Питере: число жертв и пострадавших исчисляется десятками, поступает информация о новых взрывах

Количество жертв теракта в метрополитене Питера достигает 9 человек. Количество пострадавших варьируется от 20 до 50 человек. В городе перекрыты все станции метро, ведется спецоперация в разных районах города.

К текущему моменту известно о как минимум девяти погибших в результате взрыва в питерском метрополитене. Однако данная информация не точная и, скорее всего, количество жертв будет расти. Некоторые источники уже сейчас называют цифры в 12 и даже 20 человек. Количество пострадавших исчисляется десятками человек. В больнице в тяжелом состоянии остаются несколько человек.

По разным данным, в метрополитене прогремели один или два взрыва – в вагоне поезда и на одной из станций. Тела жертв обнаружили на станции, в вагоне и на участке метрополитена между станциями. Всех пассажиров к текущему моменту уже эвакуировали. Спецоперация в подземке продолжается.

Некоторые источники начали сообщать о других взрывах в городе и новых жертвах, однако официального подтверждения они не получили. Скорее всего, данная информация оказалась фейковой.

Власти уже официально признали произошедшую трагедию террористическим актом. На месте происшествия обнаружены следы взрывчатки. Также есть данные, что в метро обнаружена еще одна бомба, однако она не разорвалась. Судя по всему, взрывчатка была самодельной. Ответственность за произошедшее на себя не взяла пока ни одна организация. Поиск ответственных за трагедию продолжается.