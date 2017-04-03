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Узнав о теракте, которые произошел сегодня днем в метро Санкт-Петербурга, Москва решила усилить меры безопасности. Столица готова помочь Питеру всем, чем может, окажет любую помощь, но и о своих жителях позаботится.

Теракт в Санкт-Петербурге: Москва усилила меры безопасности в своей подземке
Фото: news.bigmir.net

Взрывы прогремели сегодня в 14.00 между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По последним данным, погибли 10 человек, но эти цифры могут со временем измениться. Соболезнуя Питеру, Москва знает, о чем говорит: 7 лет назад, в конце марта, в столице два взрыва унесли 41 жизнь. Но с 2010 года в московской подземке многое изменилось: рамки-металлоискатели везде, где только можно, интеллектуальные камеры, кинологи с собаками, рентгеновские детекторы. Москва готова поделить опытом со всеми городами, где есть метрополитен, с Питером – в первую очередь. Сейчас на станциях в Москве патрульных с овчарками стало еще больше, досматривают еще тщательнее, хотя в целом московская система безопасности – на уровне. Власти Украины тоже испугались возможных терактов, и сейчас Нацполиция во все станции командировала дополнительные наряды с кинологами и взрывотехниками.

В Санкт-Петербурге обычный портфель со взрывным устройством оставили в вагоне поезда. Видеокамеры запечатлели неизвестного, который «забыл» портфель, больше СМИ об исполнителе теракта информацией не располагают. Вероятно, взрывчатка была начинена мелкими металлическими предметами, которые имели поражающий эффект. Так же известно, что человек, оставивший портфель, не был террористом-смертником: он поспешил поскорее убраться из опасного вагона.

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