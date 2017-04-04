Теракт в Санкт-Петербурге сплотил жителей города

Санкт-Петербург, который до вчерашнего дня теракты обходили стороной, впал в ступор после ужасающего акта в метрополитене. Несмотря на многочасовые пробки, переполненный пассажирами транспорт, люди спешили на помощью друг другу.

После ужасного происшествия в городе наблюдались проблемы с мобильной связью, все пытались дозвониться родным. На неопределенное время был закрыт метрополитен, что создало в Питере огромные пробки. Отмечается, что в семь часов вечера приложение «Яндекс» поставила городу 10 баллов по пробкам на дорогах. Ситуация не была спасена даже решением чиновников пусть 150 автобусов, которые дубликовали пять маршрутов метрополитена и были бесплатными. Помимо них по городу продолжал курсировать другой пассажирский транспорт, но количество желающих добраться домой превышало возможности наземного транспорта. Что касается такси, его вызвать было невозможно. Люди были вынуждены добираться пешком, такую «демонстрацию» на улицах Питера не видели более 20 лет.

Ужасное происшествие стало шоком для жителей города, но люди отреагировали на него дружно. Бесплатным в этот день стал проезд в электричках, маршрутках, на ЗСД подняты шлагбаумы. Автомобилисты в пробках вели себя сдержано, мгновенно давали проезжать карете медиков. В соцсетях водители предлагали людям бесплатно подвезти домой. Жители Питера стали активно переписываться в «Яндекс.Разговорчики», из-за чего сервис на время был перегружен. На заправках людям предлагали бесплатно заправиться, а в кафе поесть.