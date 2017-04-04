Теракт в Санкт-Петербурге: власти Казахстана и Киргизии подтвердили наличие своих граждан в списке погибших

В теракте в Санкт-Петербурге все же погибли граждане Казахстана и Киргизии. В МИД Казахстана подтвердили, что в числе погибших в результате взрыва в метро есть Максим Арышев, а киргизские правоохранители подтвердили причастность гражданина своей страны к организации теракта.

Изначально именно Арышева называли главным подозреваемым в исполнении террористической атаки. Дело в том, что Максим, будучи студентом одного из питерских университетов, перестал выходить на связь с родителями сразу после теракта в метро. Парня считали пропавшим без вести. Однако в числе опознанных жертв взрыва его имени не было, а в Казахстане заявили, что граждан страны среди погибших нет.

Тем не менее, сегодня, 4 апреля, в иностранном ведомстве Республики Казахстан подтвердили, что гражданин Максим Арышев действительно есть среди погибших пассажиров. При этом до текущего времени точно не известно, куда доставили тело казахского студента. Но его родители, как сообщают в МИД РК, уже опознали тело парня.

Гражданином Киргизии оказался предполагаемый исполнитель теракта Акбаржон Джалилов, который, как рассказали источники в следственных органах, имел также российский паспорт. Джалилов переехал в Санкт-Петербург в 2011 году и устроился работать в автомастерскую.

Более подробной информации о нем пока нет. Как он увлекся идеями террористических организаций и принадлежал ли он вообще к одной из таких организаций, не известно.