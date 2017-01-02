Теракт в Стамбуле подрывает туристический имидж государства

Российский союз туристической индустрии уверен, что теракт в Турции под Новый Год подрывает туристический имидж страны. Нечто подобное было после попытки летом этого года совершить государственный переворот, а сейчас туристы со всего мира будут бояться посещать Стамбул и его пешеходные маршруты. Россияне приехали в Турцию на Новый Год не в числе экскурсионных групп, и среди пострадавших в ночном клубе их нет.

«Лента.ру» сообщает: популярный ночной клуб «Reina» в «старом городе» стоит на берегу Босфора и потому пользуется огромным успехом. В новогоднюю ночь набралось 700 человек, что стало благодатной почвой для террористического акта. Никто не ожидал, что Санта-Клаус, пришедший в полвторого ночи, явился не поздравлять, а убивать. По последним данным, злоумышленников было двое, а то и трое: один отвлекал костюмом, а другие доставали в это время автоматы Калашникова. Когда упали первые две жертвы, толпа все поняла и бросилась из клуба. Более знающие люди легли на пол.

Очевидцы рассказали страшные вещи. Одна турчанка вспомнила, что муж велел ей упасть на пол и не двигаться, а трупы тех, кого убили, падали прямо на них. Футболист Сефа Бойдаш, видя, что его подруга не сможет убежать на шпильках, вынес ее на руках. Люди прятались в соседних дворах, от страха бросались в пролив, после чего их лодки подбирали и извлекали из воды в ходе спасательной операции. Полиция сообщает, что это был теракт – неизвестные говорили «Аллах акбар», стреляя по живым людям. Уже известно количество жертв – 39 погибших, 69 – в больницах, состояние 16 жертв теракта критично. Действия похожи на деятельность «ИГИЛ»: празднование Нового Года для них – «куфр», то есть грех неверия в Аллаха.