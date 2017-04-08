Теракт в Стокгольме унес жизни четырех людей, еще пятнадцать остаются в больнице

Теракт в Стокгольме унес жизни четверых человек. Не менее десяти человек из числа пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Полиция уже задержала двоих подозреваемых в совершении преступления, а один из них признался, что причастен к наезду на людей.

Полиция задержала двоих подозреваемых по причастности к преступлению в Стокгольме, когда днем 7 апреля грузовик на полной скорости наехал на толпу людей, а затем врезался в магазин. Как передает ТАСС, первый задержанный признался, что причастен к происшествию. А на его одежде эксперты обнаружили осколки стекла, что подтверждает его причастность.

Вскоре был задержан и второй подозреваемый, однако деталей задержания и его личность полиция не раскрывает. Официально происшествие пока не признано терактом, но власти уже употребляют такую терминологию. Также слово «теракт» упоминается во многих средствах массовой информации. В то же время ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за происшествие.

Количество погибших в результате происшествия достигло уже четырех человек. Данная цифра может оказаться не окончательной. Изначально сообщалось, что погибли трое. Еще около пятнадцати человек находятся в больнице, десять из них – в тяжелом состоянии. Медики сообщают, что один ребенок из двоих пострадавших детей тоже находится в тяжелом состоянии.

На данный момент расследование преступления продолжается.