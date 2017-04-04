Террорист-смертник, взорвавший поезд метро Санкт-Петербурга, работал в суши-баре

Новые данные о смертнике, устроившем взрыв в санкт-петербургском метро, появились в средствах массовой информации. Сообщается, что подозреваемый гражданин Киргизии работал в суши-баре города последние несколько лет. Ранее сообщалось, что Акбаржон Джалилов был автослесарем.

О том, что Джалилов был мастером суши, рассказал один из его знакомых. По словам свидетеля, в суши-бар он устроился примерно четыре года назад, то есть спустя два года после его переезда в северную столицу России. Ранее сообщалось, что Акбаржон переехал в Санкт-Петербург в 2011 году вместе со своим отцом, после чего они оба устроились работать в автомастерскую. Дальнейшая его судьба была неизвестной.

Тот же свидетель, друг Джалилова, рассказал, что на тот момент, когда парень устроился на работу сушистом, он еще даже не следовал всем канонам ислама. Очевидно, радикальные идеи к нему пришли в последнее время. Однако все обстоятельства жизни предполагаемого террориста-смертника еще предстоит узнать следователями.

На данный момент расследование продолжается. Постепенно появляется все больше новых фактов. К текущему моменту удалось узнать, что среди погибших пассажиров действительно оказался гражданин Казахстана, который ранее был в списке подозреваемых. Также установлено количество погибших. К текущему часу погибли уже 14 человек, а более 50 получили ранения и травмы. Городские власти обязались выплатить компенсацию всем пострадавшим и родственникам жертв.