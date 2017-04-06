Террорист, взорвавший метро Петербурга, мог обучаться в радикальных группировках в Сирии

Акбаржон Джалилов, террорист, устроивший взрыв в Санкт-Петербурге, мог пройти обучение в Сирии, Турции или на родине – в Киргизии. Полиция установила, что в 2015 году он был в Стамбуле, а в 2015-16 годах мог располагаться на территории Сирии, — сообщает агентство ТАСС.

Предполагаемый террорист-смертник Акбаржон Джалилов, который является главным подозреваемым в исполнении теракта в питерском метрополитене, мог пройти «курсы обучения» у радикальных группировок в последние два года перед атакой. Следствие установило, что 22-летний Джалилов незадолго до теракта побывал у себя на родине – в Киргизии. Согласно одной из версий, там он вошел в контакт с представителями радикальных группировок, которые склонили его к теракту, дали соответствующие задания и рекомендации.

Также следователи завладели информацией, согласно которой Джалилов бывал в Турции. В 2015 году, в ноябре-месяце, он летал в Стамбул и находился там довольно продолжительное время. Не исключено, что с территории Турции он направился на территорию Сирийской Республики, и там контактировал с представителями террористических организаций. Предположительно, там он мог пройти обучение и получить соответствующие знания для совершения террористической атаки.

В настоящий момент следствие по делу продолжается. В ближайшее время личность террориста Джалилова должна подтвердиться окончательно – в Санкт-Петербург для опознания и допроса прибыли родители преступника. Генетическая экспертиза уже подтвердила соответствие его личности.