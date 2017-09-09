Тимур Махаури: в центре украинской столицы подорвали «врага Кадырова»

В самом сердце Киева, на площади Бессарабской, 8 сентября был подорван член чеченской организации «Батальон имени шейха Мансура» — Тимур Махаури. В его машине находились женщина и ребенок, которые не являлись семьей погибшего. Многочисленная родня и знакомые покойного гражданина Грузии чеченского происхождения отмечают, что Махаури оставил след в Чеченской компании, а Рамзан Кадыров с тех самых пор считает его своим личным врагом.

Представители пресс-службы МВД Украины заявили, что 8 сентября в Киеве на Бессарабской площади был подорван в машине с грузинскими номерами чеченец Тимур Махаури, хорошо известный со времен Чеченской компании как «личный враг Рамзана Кадырова», член «Чеченского батальона им. шейха Масури», «убийца Шамиля Басаева». Украинское МВД отметило, что «чеченский след» гибели Тимура Махаури – одна из версий, его с такой же вероятностью могли убрать бандиты. Махаури был связан с чеченской мафией, он дал в свое время показания следствию и получил условный срок.

Уголовное производство в Украине будет открыто по статье 115 УК – «Убийство опасным для окружающих способом», но вычислить убийцу Махаури будет трудно. Родня и друзья убитого утверждают, что за ним долгое время охотилась Россия, а Турция три года назад хотела посадить чеченца за «работу на Кремль». Турция обвинила погибшего не только в убийстве пятерых чеченцев-террористов без суда и следствия, но и в том, что это он готовил убийство Шамиля Басаева. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко согласен с турецкими СМИ – в Киеве подорвали действительно незаурядную личность.

О женщине и ее дочке, бывших вместе с Тимуром Махаури во взорванной машине, на сегодня мало что известно. Друзья Махаури женщину не узнали, кем она приходится погибшему – сказать не могли. За пострадавшей вскоре приехал муж, забрал ее и ребенка с места происшествия, девочку отвезли в Охматдет, женщину, потерявшую ногу – в больницу. По словам лиц, знавших Наталью и ее ребенка, пострадавшая является известной моделью, она была лицом компании «Dior».