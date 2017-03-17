Торговый центр «Алтын» в Казани разгромили неизвестные с битами

Торговый центр «Алтын» в Казани подвергся разбойному нападению группы неизвестных. Вчера, 16 марта, несколько вооруженных битами мужчин в масках ворвались в помещение ТЦ и начали крушить товары на полках и витринах и оборудование.

Как рассказали средствам массовой информации источники в казанских правоохранительных органах, нападавших было не менее семи человек. Вооружены они были бейсбольными битами, а лица прятали за медицинскими масками.

Они ворвались в помещение и, ничего не объяснив, начали крушить и ломать все вокруг. Спустя несколько минут они вышли через двери на другом конце здания, сели в автомобили и уехали в неизвестном направлении.

При этом уточняется, что нападавшие ничего не взяли. Мотивы их разбойного нападения остаются неизвестными.

По предварительным данным, никто из находившихся внутри торгового центра людей серьезно не пострадал.

Личности преступников пока не установлены. На текущий момент проверку происшествия проводят местные следователи. Устанавливается ущерб, нанесенный «Алтыну».

Очевидно, что преступная акция была тщательно спланирована и подготовлена заранее. Также очевидно, что целью нападавших было именно нанести как можно больший ущерб торговому центру.