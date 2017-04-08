«Тотальный диктант» в Украине отменили из-за протестов радикальных активистов

«Тотальный диктант» в Украине отменен в целях безопасности. Сегодня здание Россотрудничества в Киеве было заблокировано радикальными активистами. После инцидента мероприятия по написанию диктанта на знание русского языка пришлось отменить в столице и других украинских городах.

Как передают РИА Новости, в украинской столице написать «Тотальный диктант» намеревались около двухсот человек. В Россотрудничестве обратились ко всем гражданам, которые подавали заявки на участие в мероприятии с оповещением о его отмене. При этом объяснили отмену диктанта «целями безопасности».

Днем активисты, которых идентифицировали как членов радикальной партии «Национальный корпус», заблокировали здание Россотрудничества в Киеве. Радикалы не пропускали людей ни внутрь, ни наружу. За происходящим на месте происшествия наблюдала полиция. Однако сообщений о разгоне активистов не поступало. Также не было информации о стычках радикалов с полицейскими. Активисты покинули территорию Россотрудничества спустя несколько часов. Но организаторы «Тотального диктанта» начали оповещать участников о его отмене.

В итоге написание «Тотального диктанта» пришлось отменить не только в Киеве, но и в других крупных украинских городах, где планировалось мероприятие. Количество участников мероприятия было относительно небольшим.

Инициатива написания проверочного диктанта по русскому языку впервые поступила еще в 2004 году. С тех пор все желающие, не только в России, но и в других странах, могут принять участие в мероприятии, целью которого является проверка грамотности и знания языка.