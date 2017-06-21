В трагедии на Ладожском озере в Карелии до сих пор нельзя поставить точку, так как не найдены еще трое подростков, отправившихся покататься на лодке. По сведениям из местного отделения МЧС, в их поисках применяются гидролокаторы и телеуправляемый подводный аппарат “Фалкон”. Уже обследовано 26 км берега и 32 кв. метра водной территории.

По сообщеию «РИА Новости», на Ладожском озере в республике Карелия продолжаются поиски трех подростков, предположительно утонувших девятнадцатого июня. Как рассказали двое спасшихся из пяти ребят, когда они катались на лодке, она перевернулась и вся компания попала в воду залива Импилахти.

Известно, что дети прибыли из города Сортавала в поселок под названием Импилахти, где один из них попросил у своей родственницы лодку из алюминиевого корпуса для катания. Всем участникам той роковой поездки было от 15 до 17 лет. Трое пропавших в озере детей до сих пор ищут около трехсот человек спасателей и добровольцев.

К работе привлечены вертолеты и беспилотники.

Спасатели местного отделения МЧС уже проверили береговую линию, протяженностью двадцать шесть километров, а также участок акватории, площадью тридцать два квадратных километра. Но ни тел, ни живых детей пока не обнаружено. К поискам стали привлекать более серьезную технику. Помимо эхолокаторов, сегодня в работе будет использован подводный телеуправляемый аппарат “Фалкон”.

По рассказам участников спасательной экспедиции, поиски осложнены сильным ветром, а также тем, что в месте трагедии глубина озера составляет от тридцати до сорока метров. Местные жители рассказывают, что это далеко не первый несчастный случай в этих местах, причем тела часто не находятся.