Трагедия в Китае: Марина Яблочкина скончалась на праздновании своего дня рождения

18 января в Китае во время празднования собственного дня рождения погибла жительница Барнаула. Об этом передает издание «Комсомольская правда».

Свидетели происшествия рассказали, что кончина наступила после того, как на картинге девушка не справилась с управлением и врезалась в стену. Марина Яблочкина получила перелом шеи. Знакомые и родные 28-летней девушки характеризуют ее, как целеустремленного человека. Она закончила Алтайскую академию культуры и искусства, всегда имела стремление к новым высотам, любила танцы. В Китае жительница Барнаула работала танцовщицей в местном шоу-балете. На роковое место Марина пришла для того, чтобы отметить свой праздник.

«На картинг она пошла с подружками. Все шло хорошо, до ужасного инцидента она опубликовала личный ролик в социальной сети. Марина набрала большую скорость, после машину занесло, она резко затормозила и врезалась в стенку. Из-за сильного удара произошел перелом шеи. Когда вызывали скорую сердце еще билось, но дыхания не было. Она скончалась в больнице», — рассказала подружка Гульнара.

Марина проживала в Китае на протяжении последних шести лет. Сейчас владельцы клуба, где работала девушка, обсуждают вопрос о транспортировки ее тела на Родину. Коллеги Марины заявили, что если они откажут, тогда самостоятельно приступят к сбору средств.