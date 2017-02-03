Трагически погибла Эльвира Мутавалова: радио «Биектау FM» посвятило программу женщине

Ведущая радио «Биектау FM» Эльвира Мутавалова будет похоронена на Родине. Женщина родом из деревни Таузар, расположенная в Балтасинском районе РТ.

3 февраля в обеденное время на радио, где работала женщина, прошла программа, которая была посвящена трагически погибшей. Данная программа посвящена стихотворениям, которые любила радиоведущая. Поклонники Мутаваловой услышат их из ее уст, благодаря записям.

Женщина была первым диктором «Биектау FM». Данная компания была открыта в Высокогорском районе 5 лет назад. После Мутавалова пошла работать на компанию «Татарстан», НТВ. Помимо данной деятельности женщина пробовала свои силы в издании «Шэхри Казан». Перед смертью она числилась в фонде «Ярдем», параллельно являлась главным редактором на радиостанции «Иман».

Напомним, вчера произошло ужасное ДТП, в результате которого погибла 41-летняя радиоведущая. Женщина находилась за рулем «Лады» 13-ой модели. Кончина наступила в результате полученных травм, по причине лобового столкновения с грузовым автомобилем. Эльвира Мутавалова скончалась на месте, не дождавшись приезда скорой помощи. Семье и близким женщины поступают соболезнования от ее поклонников, коллег по работе.