Траур в России по разбившемуся самолету разделила Беларусь, а президент страны назвал трагедию «общей болью». Об этом сообщает канал ТСН. В соболезновании главы государства сказано, что гибель ансамбля песни и пляски им. Александра Александрова – большая утрата для всей мировой культуры. В Белоруссии, как и в России, в понедельник 26 декабря будут приспущены флаги, отменены развлечения даже в предновогодние дни.

СМИ напоминает, что в Черном море на пути в Сирию погибло 92 человека. Среди них были ансамбль имени А. Александрова, команда воздушного судна, журналисты ряда российских каналов и восемь военных. Артисты летели устроить в Сирии для российских военных праздничный концерт, а журналисты должны были осветить это мероприятие. Но до Латакии самолет не долетел, а выживших, по последним данным ждать не приходится.

Сегодня телепрограммы многих каналов несколько изменяться в связи с трауром, как сообщает «Интерфакс». Например, «Сваты» — комедийный сериал, потому его не будет, и вместо него зрители посмотрят две лишние серии детектива «Тайны следствия». Рекламы по причине траура тоже не будет, потому как в самолете разбились коллеги журналистов – каналы НТВ, Звезда и «Первый» отправили в Сирию своих людей. Сетку вещания изменят все российские каналы.