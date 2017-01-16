Тщетные поиски Егора Антонова из Коммунара продолжаются, для волонтеров и водолазов в помощь пригнали технику, вокруг семьи ребенка распространяются слухи. Об этом сообщает издание «Телеграф», ссылаясь на ГУВД Ленинградской области. Из трех версий приоритетной остается «Несчастный случай на воде», хотя добровольцы все еще верят в лучшее, расспрашивая население и расклеивая фотографии.

19 единиц береговой техники необходимы, чтоб осмотреть русло реки Ижора. МЧС подключилось к поискам, рассчитывая на любой результат поисков. Газета напоминает: 7 января Егор Антонов пропал в собственном дворе, куда вышел выгулять собачку. Собака пришла одна, мальчика нигде не было. На нем был яркая разноцветная куртка, капюшон, синие брючки, шапка-ушанка. Сам он европейского типа, светловолосый, светлоглазый, выглядит на свои шесть лет. К поискам приобщают экстрасенсов, которых не хотя видеть представители власти и администрации. По Коммунару распространяются слухи о матери Егорки, которая якобы биологическая и которая выкрала мальчика.

Игорь и Надежда, родители Егора, все еще надеются, что он не утонул. Хотя сына и видели на мосту через Ижору, мать не верит, что ее боязливый, трусливый, «домашний» Егор сам ушел из дому на речку, бросив любимицу всей семьи – дворняжку. Животное пришло домой прямо с поводком. Сейчас мальчика ищут по вокзалам, электричкам и местам скопления маргиналов и беспризорников. Нередки случаи, когда хорошеньких и ухоженных детей крали цыгане для «бизнеса». Параллельно водолазы исследуют дно на предмет тела мальчика.