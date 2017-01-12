Ту-154 авиакатастрофа, последние новости: экспертная комиссия окончательно исключила версию о теракте

Эксперты второй раз исключили версию о теракте на борту Ту-154 под Сочи в декабре 2016 года. Об этом сообщают российские СМИ с ссылкой на источник в следствии.

Сообщается, что проведенная экспертиза обломков самолета, извлеченных с места крушения Ту-154, показала, что следов взрывчатых веществ обнаружено не было. Характер повреждений тоже не подтверждает версию о теракте.

Стоит отметить, что СМИ уже второй раз сообщают об опровержении версии о террористическом акте. Впрочем, экспертиза полностью исключает теорию взрыва на борту, однако нельзя исключать и то, что террористы могли спровоцировать неполадки на борту или ошибку пилота. Ранее эксперты сообщили, что при элементарном вмешательстве в конструкцию самолета осведомленного человека, еще до вылета можно было с легкостью спровоцировать катастрофу.

После исключения версии о теракте, эксперты сосредоточились на двух других приоритетных версиях: ошибке пилота и технических неполадках.

Ранее источник «Лайф» сообщил, что решающими в катастрофе были два фактора: перегруженность лайнера и ошибка помощника командира, якобы перепутавшего рычаги. Однако в Минобороны эту информацию решительно опровергли, отметив, что экспертная комиссия подобных заключений вовсе не делала.

Собеседник «Правды.Ру» рассказал изданию, что на данном этапе нельзя исключать три основные версии: ошибка пилотирования, технические неполадки и несчастный случай. Под последним подразумевается столкновение со стаей птиц или другое подобное происшествие.