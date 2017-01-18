Ту-154, авиакатастрофа, последние новости: эксперты из МАК помогают в расследовании крушения

К расследованию авиакатастрофы Ту-154 под Сочи присоединились эксперты МАК. Об этом передают российские СМИ с ссылкой на официальное сообщение Международного авиационного комитета, опубликованное на сайте МАК 16 января.

Эксперты МАК направились в Сочи для участия в расследовании одной из крупнейших авиакатастроф года. Ожидается, что совместными усилиями российская экспертная комиссия и представители МАК найдут причины и установят обстоятельства крушения самолета.

Двумя днями ранее в России состоялись церемония прощания и похороны многих жертв крушения Ту-154. В этот же день похоронили и Елизавету Глинку – Доктора Лизу, которая находилась в самолете на момент крушения.

К текущему дню эксперты не отказались ни от одной из версий крушения самолета. В качестве приоритетных версий рассматриваются ошибка пилотирования, технические неполадки и перегруженность самолета.

Однако нельзя исключать и версию о внешнем воздействии на лайнер. Эксперты уже установили, что следов взрывчатки на обломках самолета нет, однако нельзя исключать, что теракт мог быть совершен иным путем. В частности, путем целенаправленного вмешательства в конструкцию лайнера. Иными словами, знающий человек мог пробраться к самолету еще до взлета и повредить важные схемы и конструкции.