Ту-154, авиакатастрофа, последние новости: московская прокуратура приступила к проверке высказывания Божены Рынски о жертвах крушения самолета под Сочи

Высказывания блогера Божены Рынски о жертвах крушения Ту-154 под Сочи, могут стать поводом для возбуждения уголовного дела. Накануне стало известно, что материалы по этому делу переданы на рассмотрение столичному прокурору.

НТВ сообщает, что информацию о начале расследования дела Божены Рынски подтвердили в пресс-службе Генпрокуратуры Российской Федерации.

Напомним, что после декабрьской авиакатастрофы в акватории Черного моря Божена Рынска опубликовала в своем «Фейсбуке» пост, в котором оскорбительно отозвалась о жертвах крушения самолета. В частности, Рынска выразила свое удовлетворение тем фактом, что в крушении Ту-154 погибли три журналиста НТВ. Свое удовлетворение этим Божена объяснила тем, что ранее между ней и телеканалом НТВ сложились далеко не самые хорошие отношения.

Публикация блогера вызвала широкий общественный резонанс. В частности, многие активисты и правозащитники, а также депутаты и чиновники призвали лишить Божену гражданства РФ и выдворить за пределы России. В Общественной палате даже составили заявление в прокуратуру с просьбой проверить высказывание Рынски и возбудить дело в случае необходимости.

Примечательно, что после бурной реакции общественности на публикацию Рынски сама блогер удалила скандальную запись, однако к тому моменту текст ее высказывания успел распространиться по всем ведущим СМИ.