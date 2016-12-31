Ту-154 авиакатастрофа последние новости сегодня: причиной крушения является уровень подготовки пилотов

После крушения Ту-154 некоторые эксперты заговорили о версии теракта. Но такая версия категорически отрицается в Министерстве обороны России. Об этом передает российское издание.

Стоит отметить, что вылет лайнера осуществился с военного аэродрома, безопасность которого характеризуется на высоком уровне. Также, во время дозаправки не могли подготовить теракт, так как изначально дозаправка планировалась в Моздоке. Еще одним моментом является то, что во время дозаправки никто не поднимался на лайнер. Сомнения вызывают из-за надежность самолета, большому разлету обломков, неожиданного прерывания переговоров, видео со вспышкой в небе.

Если ближе рассмотреть ролик, видно, что вспышка наблюдается во время того момента, как лайнер еще на земле. Стоит отметить, что во время нештатной ситуации в приоритете пилотов считается восстановление управления самолетом, а не переговоры с диспетчерами. При этом полет продолжался всего 70 секунд.

«За год данный самолет пролетал 200 часов, что не мало. На нем работал различный экипаж. Поэтому о гипотезе о малом налете можно подтвердить. Так как подобные самолеты летают редко, из-за большого топливного расхода, это могло повлиять на уровень подготовки пилотов», — говорит Виктор Галенко, занимающий должность директора МКАА.