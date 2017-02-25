ТУ-154 новости: в деле о крушении самолета точка до сих пор не поставлена

В деле о крушении самолета ТУ-154 в водах Черного моря точка не поставлена. На дне еще достаточно фрагментов тел и личных вещей погибших, поиски продолжаются, хотя прошло уже два месяца. Попутно на дне находятся фрагменты других самолетов, которые терпели крушение в разные годы в «аномальном месте».

Несмотря на не очень хорошую, промозглую погоду в Сочи водолазы до сих пор погружаются в холодное море и извлекают фрагменты самолеты и тел. После похорон многих идентифицированных пассажиров продолжают находиться вещи, которые когда-то были их, и от этого посетителям пляжа до сих страшно и больно. Количество обломков говорит о взрыве, это может сделать версию приоритетной, хотя Минобороны РФ видит несколько равнозначных версий до сих пор и не позволяет журналистам подчеркивать вероятность взрыва: к чему тогда все разговоры пилота о закрылках?

За два месяца после крушения произошло только одно хорошее событие для хора им. Александрова и родственников погибших: коллектив возрождается. Всемирные военные игры в Сочи открывал обновленный хор им. Александрова, в который набрали новых артистов. Сразу после объявления многочисленных вакансий в ансамбле нашлось немало талантов со всех уголков России. Исполнялся стандартный набор патриотических и просто хороших песен – «Калинка-Малинка», «Катюша», «Дорогой длинною». Игры в Сочи включает семь видов спорта, спортсменам было очень приятна поддержка артистов.