Ту-154 последние новости: идентифицированы останки 74 жертв авиакатастрофы

На сегодняшний день судмедэкспертами проводятся результаты генетических исследований по делу падения Ту-154. Сообщается, что эксперты успели провести все необходимые анализы, а именно установить генотипы фрагментов, произвести сравнительный анализ. Об этом передает сайт «LiFE».

Необходимо уточнить, что после падения самолета в Сочи, которое произошло 25 декабря, спасательные службы начали поисковые работы. На данный момент обнаружены фрагменты тел в количестве 241. Исходя из проведенной экспертизы удалось установить, что все они принадлежат 74 жертвам происшествия.

«Второй этап исследований в лаборатории предполагает перекрестный анализ сравнительного типа полученных фрагментов с ДНК от родственников жертв. Идентифицировали 74 тела», — поведал источник из компетентных органов.

Пока не найденными остаются еще 18 погибших. Также эксперты провели специальные анализы, которые показали, что на данных фрагментах, вещах жертв, горючем не имеются взрывчатые вещества. Напомним, в падении Ту-154 погибло 92 человека. На борту лайнера находились двое госслужащих, военные, хор им.Александрова и Доктор Лиза. Все они погибли, у них не было шансов выжить, авиакатастрофа произошла очень быстро. Данные расшифровки «черных ящиков» говорят о срабатывании датчика, отвечающего за превышение уровня атаки. Причиной падения могли стать проблемы со взлетно-посадочной механизацией.