Турбулентность ясного неба — сильные потоки воздуха в атмосфере при хорошей погоде и отличной видимости, стала причиной аварийной посадки российского самолета в Бангкоке. Пострадало 27 пассажиров, большинство из которых граждане России. По словам специалистов такая турбулентность часто возникает над горами Мьянмы.

По сообщению РИА Новости, в ночь на 1 мая российский самолет SU-270, следовавший рейсом “Москва-Бангкок” попал в зону сильной турбулентности над горами Мьянмы (граница между Мьянмой и Таиландом). В результате 27 человек получили травмы разной степени тяжести, многим потребовалось оперативное вмешательство, 17 человек из них все еще находятся в больнице столицы Таиланда.

Опасная зона находится над обширным районом на границе двух стран, где Шанские горы достигают до 1,5 километров в высоту. Компания “Аэрофлот” для полетов в Таиланд пользуется этим маршрутом уже много лет. Он считается хорошо изученным, но таиландские эксперты считают, что природа атмосферных явлений здесь не слишком хорошо понята до сих пор и плохо поддается прогнозированию. Неприятные сюрпризы в виде воздушных ям встречаются над Шанскими горами не так уж и редко. Их образованию способствует температурная разница между прохладным горным воздухом и пышущими жаром долинами Мьянмы в период с апреля по июнь.

Европейские лайнеры также не один раз попадали в турбулентность над этим районом, а в 90-х годах прошлого века еще один самолет компании “Аэрофлот” попал здесь в аналогичную ситуацию. Тогда пострадало 12 человек.

Самая главная проблема турбулентности ясного неба, как считают эксперты, заключается в том, что ее нельзя предсказать и предупредить пилотов и пассажиров об опасности.