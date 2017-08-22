Турция автобус ДТП: туроператоры РФ не имеют отношения к экскурсии

Вчера в Турции автобус попал в ДТП. В транспортном средстве находились туристы из РФ. Сообщается, что организацией этой перевозки не занимались российские турагентства. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров, передает издание «РИА Новости».

В прошедший понедельник в Турции произошло ДТП с участием автобуса, который перевозил туристов. Сообщается, что в результате инцидента пострадали 26 человек. Все они получили незначительные травмы, ушибы, синяки и испытали шок. Лишь один человек был госпитализирован с более серьезной травмой.

Автобус двигался в направлении населенного пункта Белек, а на трассе Анталья-Кемер перевернулся. Причиной инцидента стал сильный ливень. Необходимо отметить, что смешанная группа туристов, прилетевших на отдых из РФ и Ирана, решила посетить местный аквапарк. Эта экскурсия была приобретена ими «на улице», поэтому российские турагентства не имеют к ней никакого отношения. Об этом заверили в Ассоциации туроператоров РФ.

Напомним, около недели назад во время аварии в Турции, которая произошла на востоке страны, скончались семь человек, еще более десяти человек получили травмы разной степени тяжести. Отмечается, что четверо из них находятся в тяжелом состоянии. ДТП произошло в Агры, виновником аварии стала грузовая фура, кран которой упал на транспортное средство во время поворота большегруза. Несколькими днями ранее дорожное происшествие наблюдалось на трассе Анкара-Конье, здесь погибли четыре человека.