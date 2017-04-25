Убийца Ирины Вахрушевой — Фалькин Алексей, сознался в совершении еще ряда убийств и изнасилований. Следователей такое поведение преступника настораживает. Они считают, он может оговаривать себя, чтобы на суде обвинить их в незаконном выбивании показаний.

Алексей Фалькин, обвиняемый в изнасиловании с последующем убийством молодой женщины Ирины Вахрушевой, сознался в совершении ряда других преступлений. По его словам, он изнасиловал еще 5 женщин, и троих убил, включая Вахрушеву. Следователи, работавшие с Фалькиным, относятся к его показаниям с настороженностью. По их версии, не исключено, что преступник специально оговаривает себя с целью обвинить правоохранителей на суде в выбивании показаний, либо желает сбить следствие с толку, чтобы отсрочить грозящее ему пожизненное тюремное заключение.

Напомним, что А. Фалькин обвиняется в изнасиловании и убийстве И. Вахрушевой из Верхней Пышмы. Установлено, что 15 апреля женщина отправилась в гости к своей подруге, которая в тот день ее так и не дождалась. Родственники и друзья Ирины организовали ее поиски. Позже перед подвалом одного из многоэтажек нашли сумку и окровавленный воротник пропавшей. Через два дня следователи арестовали Фалькина, и тот сознался, что затащил Вахрушеву на лестницу, ведущую в подвал, изнасиловал, а затем убил.

Похороны женщины состоялись 20 апреля. На них присутствовало более двухсот человек. У погибшей осталась сиротой малолетняя дочь.