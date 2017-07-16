Сергей Кадацкий на днях застрелил на ростовской трассе бывшую супруг и тяжело ранил ее отца. Убийца был задержан правоохранительными органами, которые выясняют обстоятельства и причины происшествия.

На днях на трассе «Ростов-Таганрог» произошла стрельба. Так, Сергей Кадацкий открыл огонь по своей бывшей супруге и ее отцу. В результате инцидента жена скончался от полученных травм, а мужчина был госпитализирован в ЦРБ Мясниковского района с тяжелыми ранениями.

Преступник был задержан правоохранительными органами, которые выясняют обстоятельства и причины случившегося. Во время допроса стало известно, что Кадацкий пытался помириться с женой, для этого он купил шампанское и ждал ее на таганрогской трассе. Но женщина проехала мимо него на своем транспортном средстве, ее поступок очень разозлил майора полиции и он открыл огонь по автомобилю. После происшествия мужчина переоделся в гражданское и решил отправиться к своей знакомой, но по пути был задержан полицией. По словам Кадацкого, с супругой они начали ссориться несколько месяцев назад, когда ему было отказано в повышении.

«Жена называла меня неудачником, и несколько раз выгоняла из дома. Мне приходилось ночевать в машине», – говорит Кадацкий.

Ранее стало известно, что пять глав ГУ МВД Ростовской области получили наказания, так как проигнорировали состояние подопечного. Еще четверо были понижены в должности, получили выговоры, а одного работника службы уволили.