Убийца Вороненкова скончался в больнице

Убийца Дениса Вороненкова скончался в киевской больнице. Человек, стрелявший в экс-депутата Госдумы, получил смертельное ранение в ходе покушения. Судя по всему, украинские службы безопасности не успели допросить нападавшего.

Информацию о смерти убийцы Вороненкова подтвердил глава пресс-службы украинского МВД Артем Шевченко. Подробностей он раскрывать не стал. В киевской больнице, куда был доставлен киллер, тоже не стали комментировать возможную смерть преступника.

По сообщениям украинских СМИ, убийце пытались «запустить» сердце не менее десяти раз, однако все попытки врачей не дали положительного результата.

Ранее украинские власти подтвердили, что преступник, скорее всего, является гражданином Украины. По одной из версий, он мог выступить исполнителем, а предполагаемые заказчики могут находиться в России.

Также СМИ выяснили, что преступник уже находился в розыске по факту нескольких уголовных преступлений на момент убийства Вороненкова.

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен у Премьер Пэлэс-отеля в центральной части Киева сегодня около полудня. Вместе с Вороненковым в момент покушения находился его телохранитель, однако уберечь экс-депутата мужчина не смог.

Охранник тоже был ранен, но и сам смог ранить нападавшего. О состоянии телохранителя на текущий момент информации нет.

После происшествия на место убийства приехала жена убитого – Мария Максакова. СМИ сообщили, что она потеряла сознание. А ее мать, Людмила Максакова, не скрывала радости, комментируя произошедшее.