Убийство 12-летнего ребенка в Коми было совершено его сверстниками

Нелли Струтинская, занимающая должность уполномоченного при главе Коми по правам детей, считает убийство мальчика ужасной трагедией. 12-летний ребенок был зверски убит своими сверстниками.

«Это является трагедией. Никто и подумать не мог, что подобное могло произойти. На месте работает комиссия, пока не буду ничего говорить, пока на руках не появятся конкретные данные», — говорит Струтинская.

Женщина отметила, что на сегодняшний день расследуют обстоятельства и причины инцидента следственные органы. Планируется установление взаимоотношений между подростками в учебном заведении, для этого опрашиваются их друзья, знакомые, одноклассники. Также будут оценены профилактические меры учителей, должностных лиц профилактических органов. Необходимо отметить, что обвиняемые не достигли возраста для возможности привлечения к ответственности, поэтому их планируют поместить в специальное учреждение, которое предназначено для несовершеннолетних правонарушителей.

Напомним, данный инцидент произошел в поселке Елецкий. Во время драки двое подростков нанесли своему сверстнику ножевые ранения. В результате полученных травм мальчик умер на месте. Испугавшись наказания, дети решили закопать тело знакомого в снегу.