Убийство 7-летней девочки в Нижегородской области: следователи проверяют должностных лиц, которые допустили совершение преступления

5 февраля в Нижегородской области произошло жуткое убийство малолетней девочки. В совершении преступления подозревается 15-летняя девочка.

Данный инцидент произошел в социально-реабилитационном детском центре, находящемся в городе Княгинино. В Министерстве соц.политики пообещали проконтролировать расследование убийства.

«На место убийства сразу прибыли сотрудники правоохранительных органов, ими была задержана подозреваемая. Министерство соц.политики взаимодействует с городской прокуратурой, будет оказывать содействие в расследовании инцидента», — заявили в ведомстве.

Следователи рассказали, что подросток зашла в комнату, где проживали две воспитанницы центра, и задушила одну из них. Против юной убийцы возбужденно уголовное дело. Необходимо отметить, что в задачу следователей также входит проверка должностных лиц данного центра, допустивших убийство. Помимо этого следователи по итогам проверки дадут оценку исполнения должностных обязанностей этими лицами. После допроса девочка призналась, что малолетняя не давала ей спать, это вызвало у нее агрессию и привело к такому спонтанному поступку. Работники центра шокированы происшествием, они пока отказываются комментировать инцидент.