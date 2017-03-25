В интернете был опубликован ролик убийства Дениса Вороненкова, который ранее был российским депутатом Госдумы.

В Ютуб выложили видео нападения в центре Киева на Дениса Вороненкова. Это было снято очевидцами происшествия. На ролике запечатлены первые секунды после убийства мужчины. Стоит отметить, что нападение было совершено 23 марта, в результате которого экс-депутат получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью, а его охранник был ранен. За кадром можно услышать голоса, эмоционально обсуждающие ужасный инцидент.

Предположительно, что этими свидетелями стали люди, находящиеся в здании, расположеном напротив гостиницы, около которой совершено нападение.

Напомним, Денис Вороненков сбежал из РФ по причины скрытия от уголовной ответственности. Российские следователи обвиняют мужчину в фальсификации сведений Единого государственного реестра юридических лиц, а также в крупной мошеннической деятельности. Но бывший депутат отрицает свою вину, он утверждает, что спецслужбы шпионят за ним по причине слишком активной антикоррупционной деятельности. Данный побег был расценен в РФ, как предательство. В Украине мужчина сразу получил гражданство, в эту страну он сбежал вместе со своей супругой Марией Максаковой, которая после этого была отчислена из «Единая России». Представители партии узнали о ее двойном гражданстве, что запрещается законом РФ.