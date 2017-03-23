Убийство Дениса Вороненкова: в Сети появились фотографии с места преступления. Что известно о преступлении на данный момент

В Сети появились фотографии с места убийства Дениса Вороненкова в Киеве. Также стали известны первые подробности и версии громкого преступления.

К текущему часу удалось выяснить, что стрелок напал на Вороненкова и его телохранителя, когда те направлялись внутрь отеля «Премьер Пэлес», возле которого произошло преступление, или же выходили из него на улицу. Киллер выпустил не более восьми пуль. По некоторым данным, на месте стрельбы найдены 12-13 гильз. Непосредственно до экс-депутата долетели четыре. Три ранения были обнаружены в области живота, еще одно – в области шеи.

Ранен был и охранник бывшего депутата. В свою очередь он успел ответить выстрелами в сторону нападавшего – тот тоже получил серьезное ранение. Оба сейчас находятся в больнице под охраной. Жена Вороненкова, Мария Максакова, за несколько часов до его убийства объявила, что беременна. Побывав на месте преступления, потеряла сознание. Сейчас она находится под охраной СБУ.

Первая предварительная версия властей – заказное убийство. Заказ пришел из России. Президент Порошенко провел экстренное совещание с главой СБУ и руководителями киевской полиции. Очевидно, после этого совещания и была выдвинута эта версия.

Имя нападавшего не называется, однако, по данным СМИ, это – молодой мужчина, ранее имевший проблемы с законом и разыскиваемый украинскими правоохранителями. Более подробной информации о нем нет.

Киллер стрелял практически в упор. При этом первые пули, судя по всему, пришлись точно в цель, и только затем был ранен охранник убитого.

На текущий момент следователи допрашивают ближайших родственников Вороненкова в лице Максаковой и его друга Илью Пономарева. Изначально предполагалось, что раненым оказался именно он, а не телохранитель экс-депутата.