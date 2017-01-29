Убийство новорожденного в Нижнем Новгороде: 21-летняя мать зарезала собственного ребенка и выбросила на мусорку

В Нижнем Новгороде полиция завершила расследование по факту убийства новорожденного. Молодую мать осудили на три года и три месяца в колонии за убийство собственного младенца.

Следствие установило, что преступление было совершено еще осенью 2015 года, однако задержать убийцу удалось лишь летом следующего года.

В ходе следствия было установлено, что 21-летняя жительница Нижнего Новгорода родила ребенка в домашних условиях, а сразу после родов попыталась его задушить. Однако задуманное воплотить в жизнь ей не удалось, и тогда женщина решила расправиться с новорожденным иным способом. Мать нанесла ребенку несколько ножевых ранений, в результате которых младенец скончался на месте. Естественно, о преступлении горе-мать никому не сообщила. Ребенка она вынесла на площадку для мусора.

Никто из родственников и соседей о беременности женщины не знал, а на учете у врачей она не стояла. Бесследно избавившись от тела, она без труда могла бы скрыть сам факт родов.

Труп младенца был обнаружен на мусорке другими жильцами района, которые и сообщили о случившемся в полицию. Найти преступницу полицейским не составило труда. Расследование продолжалось до текущего времени. Выяснилось, что 21-летняя преступница жила с мужем и растила еще одного ребенка возрастом три года.

Женщину приговорили к трем годам и трем месяцам в колонии. Накануне приговор вступил в действие.