Убийство пауэрлифтера: спортсмены требуют справедливого наказания для убийцы

Недавнее убийство пауэрлифтера до сих пор обсуждается в обществе. Российские спортсмены заявили о намерении создать петицию с требованием справедливого наказания для убийцы. Ожидается, что она в скором времени будет размещена в Интернете.

Спортсмены Хабаровска намерены добиться справедливого судебного наказания для мужчины, который во время драки нанес смертельные удары Андрею Драчеву. Для этого они планируют создать петицию, а после разместить ее в виртуальной сети, сообщил РИА Новости президент Хабаровской краевой федерации пауэрлифтинга Валентин Дедюля. По его словам, целью данной петиции также является предотвращение подобных инцидентов в будущем.

Также Дедюля добавил, что сейчас продолжается сбор денежных средств, которые необходимы для траурной церемонии погибшего спортсмена. Что касается точного места и времени его похорон, об этом пока неизвестно.

«Еще продолжаются судебно-медицинские экспертизы, но известно, что похоронят его в Хабаровске», — рассказал Дедюля.

Напомним, смерть Драчева наступила в результате конфликта, который произошел в одном из развлекательных заведений города. Очевидцы утверждают, что 32-летний спортсмен не хотел вступать в конфликт, предлагая своему оппоненту, который также занимается спортом, через время выйти на ринг. Но он не был услышан. Во время драки Драчев получил удар ногой, в результате которого упал на землю, где мужчина начал добивать его, нанося несколько тяжелых ударов по голове. Кончина пауэрлифтера наступила в больнице.