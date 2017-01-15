Убийство под Тамбовом: подросток зарубил топором бабушку, отца и сестру

В поселке Сосновка произошел ужасающий инцидент. Молодой парень зарубил своих родных, когда они спали. Об этом передает местное издание.

Жертвами подростка стала 67-летняя бабушка, 43-летний отец и 14-летняя сестра. На их телах правоохранительные органы обнаружили признаки насильственной смерти. Практически сразу полиция стала подозревать 17-летнего парня, его задержали до выяснения обстоятельств. Сначала молодой человек отрицал свою вину, он рассказывал о нападении на его родных, но после все же признался в убийстве. Парень заявил, что семья постоянно упрекала его невыполненными домашними делами и у него накопилось.

Следователи рассказали, что убийца совершил преступление рано утром, когда все еще спали. Он нанес множественные удары с помощью топора по членам семьи. Бабушка и сестра умерли сразу от полученных травм, папу доставили в больницу, но через время и он умер.

Психолог предполагает, что у подростка невроз: «По всему миру подобные убийцы имеют одно психотическое состояние. Человек под «расширенным суицидом» убивает родных, при этом думая, что в них вселился дьявол, они живут неправильно, и он их спасает таким образом. У парня психоз, но чтобы убедиться в этом, нужен психиатрический анализ. Тяжело комментировать».