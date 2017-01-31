Убийство школьницы в Забайкалье: по подозрению в убийстве 15-летней девочки задержаны ее двоюродные братья

Полиция расследует убийство школьницы в Забайкальском крае. Тело пятнадцатилетней девочки было обнаружено накануне на окраине городка Хилок, что в Забайкалье. По подозрению в убийстве уже задержаны двое подростков.

Двое парней шестнадцатилетнего и семнадцатилетнего возраста задержаны и доставлены в полицейский участок. Как сообщают СМИ с ссылкой на источники в полиции Забайкальского края, оба подозреваемых оказались родственниками жертвы. Выяснилось, что это – двоюродные братья убитой. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления: допрашивают подозреваемых, их родственников, а также родственников убитой, пытаясь также установить мотивы преступления.

Следователям помогла выйти на след преступников переписка убитой в социальных сетях. Было установлено, что накануне убийства парни общались со своей жертвой в Интернете. Оба фигуранта дела учились в одной школе с убитой девочкой.

У подозреваемых уже взяли биологические образцы, а также образцы одежды. На основе их анализов в рамках судебно-медицинской экспертизы будет принято дальнейшее процессуальное решение.

Добавим, что первой о пропаже ребенка сообщила мать жертвы. Она сообщила, что накануне вечером вышла на прогулку вместе со своими друзьями, но домой так и не вернулась. Спустя несколько часов поисков тело девушки было обнаружено на окраине города.