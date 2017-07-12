Убийство туриста в Абхазии спровоцировало возмущение российского диппредставительства в республике. Посольство РФ уже призвало всех россиян соблюдать осторожность при посещении курортов Абхазии. Если ситуация не стабилизируется, дипломатическое представительство в этой республике будет принимать дополнительные меры.

По сообщению информационного агентства «ТАСС», российский посол в республике Абхазии Семен Григорьев уже отреагировал на известие о разбойном нападении на наших соотечественников в республике и гибели одного из них. На своем официальном сайте сотрудники посольства разместили информацию для всех россиян, которые желают этим летом отдохнуть в Абхазии или уже находятся там.

Всех российских граждан призвали соблюдать повышенную осторожность, быть бдительными, не оставлять детей и сумки без присмотра, не конфликтовать с местными жителями и избегать пустынных мест. На данном этапе, по словам Григорьева, это все, что они могут сделать. Если напряженная ситуация с безопасностью в Абхазии сохранится, то дипломатическое представительство будет принимать другие меры.

Также Григорьев сказал, что возмущен данным инцидентом и высказал надежду, что абхазские правоохранительные органы в короткие сроки сделают все возможное, чтобы найти убийц русского туриста Андрея Кабанова.

Напомним, что он с женой и детьми подвергся разбойному нападению в Гадаутском районе. В результате Кабанов был убит двумя ножевыми ранениями. Его жена и дети были взяты в плен с целью выкупа и впоследствии освобождены местными силовиками.