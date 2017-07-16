Убийство в Абхазии продолжают расследовать сотрудники правоохранительных органов. В прошлое воскресенье были установлены личности преступников, которые совершили разбойное нападение на туристов, убив однин из них.

Недавно в Абхазии произошло убийство туриста, а 15 июля правоохранительными органами были установлены личности преступников. Мухамед Килба, который является секретарем Совета безопасности республики, рассказал, что один из преступников был задержан сотрудниками полиции, а второй находится в розыске. Также он добавила, что фамилии этих личностей не разглашаются в интересах следствия.

Ранее прокуратура республики заявила об аресте подозреваемых в тяжком преступлении, но ими не было уточнено их количество.

Напомним, 11 июля преступники совершили разбойное нападение на туристов, которые группой возвращались с рыбалки. Вооруженные лица были в масках, они потребовали от жертв денег. Один из мужчин оказал сопротивление, получив от преступников ранение ножом в область груди. Андрей Кабанов был госпитализирован в больницу, где и скончался. СК РФ возбудили уголовное дело по факту убийства, а абхазское МВД объявили о вознаграждении за предоставление какой-либо информации о личностях, которые причастны к данному преступлению. Эта сумма достигала 1000000 рублей.