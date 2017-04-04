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Полиция задержала подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани. Предполагаемыми преступниками оказались четверо мужчин. В ночь на четвертое апреля те расстреляли двоих сотрудников автоинспекции, которые выехали на место дорожной аварии.

Убийство в Астрахани: следователи допрашивают подозреваемых в убийстве двоих полицейских
Фото: gazeta.ru

Микроавтобус «Газель» столкнулся с иномаркой – легковушкой «Ниссан». К месту происшествия были вызваны сотрудники автомобильной дорожной инспекции. Однако по прибытию к месту аварии между правоохранителями и участниками ДТП из автомобиля «Газель» возник конфликт. Мужчины открыли огонь из огнестрельного оружия. Несколько пуль пришлись по цели.

В результате полученных ранений оба сотрудника полиции скончались на месте происшествия. К ним поспешили врачи скорой помощи, однако по прибытию, полицейские уже были мертвы. Преступники скрылись с места происшествия.

После инцидента в Астрахани началась операция по поимке стрелков. В ходе оперативных действий следователей были установлены личности и местонахождение подозреваемых. Вскоре стало известно, что преступники задержаны. Имена четверых подозреваемых не называются.

На данный момент расследование продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, а следователи проводят допрос подозреваемых. Известно, что оружие, з которого преступники стреляли в полицейских, было украденным. Следователи возбудили сразу несколько уголовных дел. Какой срок грозит стрелкам, пока неизвестно.

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