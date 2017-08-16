Убийство в Балашихе: погибшая женщина-риэлтор занималась махинациями с квартирами

15 августа в подмосковном городе Балашихе жилец четырехкомнатной квартиры убил у себя в подъезде женщину-риелтора, которая с приставами пришла выселять его семью. Пенсионер был уверен: он стал жертвой аферистки Елены З. и его семья далеко не первая, которую мошенница обманула, «кинув» на квартиру.



Афера с квартирами закончилась в Балашихе убийством и уголовным делом – один из жильцов, которого риэлтор и судебные приставы выселяли из квартиры, не захотел им без боя отдавать свое имущество. Хозяин четырехкомнатной квартиры набросился на Елену З. – риэлтора, которая махинациями лишила его жилья, нанес удар ножом в шею, сразу убив тем самым. Совершив убийство, жилец закрылся в квартире до приезда полиции. По его словам, его жена создала ситуацию с выселением, неправильно оформив кредит под залог жилья. Вместо кредита она подписала договор купли-продажи, а провернула с ее помощью эту сделку риэлтор Елена З.

Убийца Олег Я. сейчас находится в СИЗО, его допрашивают следователи. СК РФ считает, что Елена З. действительно была мошенницей, на нее записаны четыре квартиры, комнаты и доли в квартирах, сомнительные сделки она проворачивала в одном и том же агентстве. Но это не давало права потерпевшему от ее афер убивать многодетную мать с диагнозом ДЦП.

Что будет с «нехорошей квартирой» и где будут жить жена подследственного и его дети – пока трудно сказать. Сделка, которую заключила хозяйка жилплощади Елена Я. с риэлтором Еленой З., действительно напоминает аферу. Хозяйка хотела вернуть займ в размере одного миллиона рублей, она приехала в офис, где заключался договор займа, но конторы уже не было по прежнему адресу. После выяснилось, что она не взяла в долг деньги под залог квартиры, а продала жилье аферистке за смехотворную сумму – миллион рублей.