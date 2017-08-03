Убийство в Ботаническом саду: полиция задержала томского маньяка, расчленившего девушку

Томская полиция задержала маньяка, который убил студентку 29 июля и отрезал ей голову, которую позже подбросил в Ботаническом саду города. Убийцей оказался человек, ранее уже судимый за изнасилование. В настоящее время он дает показания следственным органам.

По данным полиции города Томска, убийца студентки, обезглавивший ее, увлекался сатанизмом и другими деструктивными религиозными практиками. Подозреваемого взяли под стражу на два месяца, фото и видеосъемки на суде были запрещены. Александр А. признал свою вину, как признал и тот факт, что это нападение на девушку – рецидив: он уже сидел за сексуальное насилие. Тело своей жертвы Александр не просто обезглавил, он расчленил девушку и спрятал ее части тела в разных уголках томского Ботанического сада – возле озера и стадиона «Буревестник».

По предварительным данным, убитая студентка и 29-летний убийца были ранее знакомы: девушка согласилась продолжить встречу в Лагерном саду у него дома. Александр задушил свою жертву в ходе бытового конфликта, затем испугался и расчленил ее. Позже он избавился от фрагментов тела. Кровь погибшей уже обнаружена в него в квартире, что является неопровержимым доказательством его вины.

В отношении убийцы будет проведена психиатрическая экспертиза, но одни только статусы в его соцсетях говорят о том, что Александр А. неадекватен. Пока трудно сказать, чем является сатанинская символика на страничке подозреваемого – действительно его мировоззрением или же просто бравадой, но явное психическое отклонение присутствует. У взрослого мужчины, которому почти 30 лет, весь блог разукрашен демонами, черепами и пентаграммами. Эти странности, правда, не помешали насильнику получить первый срок вместо принудительного лечения.

Голову жертвы Александра А., имя которой не называется, нашли в сумке на берегу озера в Ботаническом саду. Позже были найдены остальные части тела и документы девушки, по которым ТГАСУ узнал свою студентку.