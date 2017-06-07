Убийство в Твери произошло в минувшие выходные, электрик нанес смертельные огнестрельные ранения девятерым соседям. Причиной расправы стала ссора. О подробностях происшествия рассказала девушка Марина, которая чудом выжила.

На днях жителей России шокировала история жестокого убийства. Жертвами московского электрика стали девять человек, одной девушке удалось избежать смерти, она рассказала все о случившемся.

Марина рассказала, что приехала со своим возлюбленным и его бабушкой на дачу, где вечером накануне смерти собрали своих соседей, с которыми были в дружеских отношениях. Познакомиться с ними подъехал и Сергей Егоров, который стал хвастаться, что служил в ВДВ. После того, как присутствующие стали интересоваться в какой части он служил, не дав ответа, электрик стал повышать голос на окружающих. Убийцу задели шутки соседей и в какой-то момент, когда он снова пытался поссориться с соседями, его попросили уйти. Вернулся преступник через пару часов и начал убивать всех, не пощадив даже престарелую бабушку.

Напомним, кровавая бойня произошла под Тверью в минувшие выходные. После ссоры с соседями 45-летний москвич пришел в их дом и застрелил всех, кто попадался ему на глаза. Чудом выжившая девушка, которая спряталась под покрывалом на кровати, смогла найти в себе силы, чтобы вызвать полицию. Благодаря ее быстрому звонку, преступник не успел скрыться с садоводства, и был задержан сотрудниками правоохранительных органов. По словам полиции, после убийства мужчина вел себя спокойно, не отрицая свою вину. Через время он признался, что на убийство шел намеренно, зная какой из выстрелов будет смертельным.