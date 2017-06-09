Убийство в Твери: девять человек застрелил в поселке Тверской области дачник Сергей Егоров. По свежим следам его удалось оперативно задержать. Двоим полицейским, участвовавшим в его поимке, руководство МВД по региону вручит специальную награду.

По сообщению “РИА Новости”, управление МВД по Тверской области собирается присвоить награды силовикам, благодаря которым удалось быстро задержать убийцу сразу 9-ти человек в поселке Редкино.

Преступление было совершено в ночь на четвертое июня в одном из дачных кооперативов. Обезумевший мужчина застрелил семью дачников за насмешки в свою сторону. Он рассказал, что погибшие высмеивали тот факт, что он якобы не был в армии, критиковали его телосложение. Сергей Егоров вернулся к себе домой, взял ружье и отправился к своим обидчикам. Он методично отстреливал каждого из них, спастись удалось лишь одной девушке, которая спряталась под одеялом.

Вадим Левшин из регионального отдела МВД сообщил, что правоохранительные органы прибыли на место проишествия уже через десять-пятнадцать минут после вызова, а еще через сорок минут Егоров был задержан. Ему была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Задержали стрелка два человека — майор полиции Виталий Шевцов и участковый Александр Котенков. Когда они прибыли в дачный кооператив, была глубокая ночь и тишина, преступник уже всех убил и успел скрыться. Но сотрудники полиции смогли быстро найти нужный дом, а затем по горячим следам задержать преступника. К утру картина преступления уже была ясна.